Передаче Киеву истребителей F-15 и F-16 предрекли логистический кошмар
Роlitiсо: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром
Фото: www.globallookpress.com / Tsgt. Timothy Dischinat/U.S. Air
В Киеве тем временем начинают еще больше просить у западной коалиции истребители.
Передача Украине истребителей из-за сложности выполнения задачи может превратиться в логистический кошмар. На эту тему в издании Politico вышла большая статья.
Оказывается, особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, а вот на Украине таких совсем нет.
Более того, Россия может легко выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар.
Так что же будет самым подходящим для Киева? По мнению экспертов издания, это могли бы быть американские истребители F-18 или истребители шведского производства Gripen, которые требуют гораздо меньшего обслуживания.
Также в статье глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна не планирует в ближайшее время отправлять истребители Gripen на Украину.
Французские же истребители Rafale могут потребовать присутствия «значительного числа западного персонала» на Украине, чтобы подготовить самолеты к полету, а также ремонтировать их в случае необходимости. Однако в таком случае, эти люди «станут мишенями» для возможных атак со стороны России.
До этого киевские дипломаты начали выпрашивать еще больше военной техники. Замглавы МИД Украины Алексей Мельник — еще в недавнем прошлом посол в Германии — потребовал предоставить ВСУ боевые самолеты. В ответ на решение о поставке танков замглавы МИД Украины Алексей Мельник вообще пообещал устроить алкогольную вечеринку.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мельник потребовал у НАТО истребители.
- 26 янв
- Артиллерийские дуэли: как проходит работа бойцов под Угледаром
- 26 янв
- К весне не ждите: в США снова не знают, когда отправят Abrams на Украину
- 26 янв
- «Барабаны войны на Западе звучат громче»: когда Украина получит новое оружие
- 26 янв
- Писатель Захар Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии
- 26 янв
- Нацистская идеология: Коротченко назвал причины вхождения «Азова»* в состав Сухопутных войск ВСУ
- 26 янв
- Вперед, за свободу: как штурмовики работают в зоне СВО под Кременной
- 26 янв
- Около 200 украинских боевиков уничтожили ВС России в зоне СВО за сутки
- 26 янв
- Охота за головами: как ЕС будет выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ
- 26 янв
- Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
- 26 янв
- Украинские боевики обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Читайте также
86%
0.17 75.33
0.37
Нашли ошибку?