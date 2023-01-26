Передаче Киеву истребителей F-15 и F-16 предрекли логистический кошмар

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 82

Роlitiсо: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром

Передаче Киеву истребителей F-15 и F-16 предрекли логистический кошмар

Фото: www.globallookpress.com / Tsgt. Timothy Dischinat/U.S. Air

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Тема:
Спецоперация

В Киеве тем временем начинают еще больше просить у западной коалиции истребители.

Передача Украине истребителей из-за сложности выполнения задачи может превратиться в логистический кошмар. На эту тему в издании Politico вышла большая статья.

Оказывается, особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, а вот на Украине таких совсем нет.

Более того, Россия может легко выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар.

Так что же будет самым подходящим для Киева? По мнению экспертов издания, это могли бы быть американские истребители F-18 или истребители шведского производства Gripen, которые требуют гораздо меньшего обслуживания.

Также в статье глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна не планирует в ближайшее время отправлять истребители Gripen на Украину.

Французские же истребители Rafale могут потребовать присутствия «значительного числа западного персонала» на Украине, чтобы подготовить самолеты к полету, а также ремонтировать их в случае необходимости. Однако в таком случае, эти люди «станут мишенями» для возможных атак со стороны России.

До этого киевские дипломаты начали выпрашивать еще больше военной техники. Замглавы МИД Украины Алексей Мельник — еще в недавнем прошлом посол в Германии — потребовал предоставить ВСУ боевые самолеты. В ответ на решение о поставке танков замглавы МИД Украины Алексей Мельник вообще пообещал устроить алкогольную вечеринку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мельник потребовал у НАТО истребители.

Тема:
Спецоперация
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Передаче Киеву истребителей F-15 и F-16 предрекли логистический кошмар

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