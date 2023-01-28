«Перерезаны дороги»: военкор рассказал об успехах российской армии в Угледаре

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 002

Военкор Коц: российские войска перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре

«Перерезаны дороги»: военкор рассказал об успехах российской армии в Угледаре

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Бойцам ВС РФ удалось закрепиться на окраинах города и начать разведку боем в жилых и промышленных кварталах.

Российская армия успешно продвигается на запорожском направлении в районе городов Орехов и Угледар. Об этом сообщил военкор KP.RU Александр Коц.

«Там сейчас идут интересные события в районе Орехова. Противник вынужден туда перебрасывать резервы, в том числе, кстати, с Донецкого направления. И в это время, воспользовавшись этим, идет наступление на южно-донецком направлении — Угледар», — сказал он.

По словам военкора, российские бойцы уже «зацепились» за первые дома в Угледаре и перерезали почти все дороги снабжения группировки противника в городе.

«Из относительно безопасных осталась только одна — трасса на Курахово. Но и она под огневым контролем наших артиллеристов», — добавил Коц.

Он также отметил взятие под контроль российскими войсками логистической цепочки в районе Марьинки.

До этого советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что бойцы российской армии закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, а отдельные подразделения уже зашли в город и ведут разведку боем. Тем временем российская артиллерия уничтожает украинские части под Угледаром, которые пытаются контратаковать позиции ВС РФ на окраинах города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ожесточенные бои за Угледар сравнили с Куликовым полем.

Тема:
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