Бойцы ВС РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара
Советник Пушилина сообщил, что ВС России закрепились на востоке и юго-востоке Угледара
Фото: Рубцов Андрей / ТАСС
Советник врио главы ДНР сообщил, что отдельные подразделения уже входят в город.
Бойцы российской армии смогли закрепиться на востоке и юго-востоке Угледара, отдельные подразделения уже заходят в сам город и ведут там разведку боем, сообщил советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
Гагин отметил также, что быстрому темпу наступления мешает то, что большую часть Угледара занимает промзона, в том числе две шахты.
В ДНР сообщали, что город представляет собой значимый логистический узел, овладение которым даст возможность прервать снабжение украинских боевиков на марьинском направлении, откуда, в частности, идут обстрелы западной части Донецка.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские части под Угледаром пытаются контратаковать позиции российских войск, закрепившихся на окраинах города, но их эффективно уничтожает артиллерия.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ сорвали переброску натовского оружия и боеприпасов для ВСУ.
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