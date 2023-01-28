Российские войска заняли выгодные позиции на Донецком направлении

В ходе наступления российские военные уничтожают живую силу и технику неприятеля, а также склады с вооружением.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.

При продвижении российскими силами были ликвидированы за сутки порядка 30 украинских боевиков, а также уничтожена военная техника.

Продвижение на этом участке, как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, началось после 20 января. Российские войска освободили Соледар, а в настоящее время закрепились в Угледаре. Это позволяет плотнее подойти к Артемовску.

Ранее 5-tv.ru показывал, как артиллеристы на САУ «Гвоздика» помогают российской пехоте продвигаться на Донецком направлении.