Тает лед. Петербуржцы продолжают гулять по Финскому заливу, невзирая на погоду
Температура в городе на пять градусов выше нормы.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
В Петербурге зимняя рыбалка превратилась в опасный экстрим. Из-за оттепели на Финском заливе почти нет льда. Но рыбаки все равно находят небольшие островки и упорно бурят лунки. И это несмотря на то, что в некоторых местах толщина льда сейчас не более десяти сантиметров.
И не только рыбаки, люди выходят на лед целыми семьями. И даже катаются на коньках. А температура в Петербурге сейчас на пять градусов выше климатической нормы.
Тем временем в МЧС предупреждают о другой опасности: сегодня ожидается порывистый ветер со снегом и будет еще теплее. На дорогах станет скользко.
Гололедицу обещают и в Москве. В столице также объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам, будет снежно и ветрено.
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