«Издевательство»: Путин обвинил Запад в попытках исказить правду о ВОВ

Путин: Запад пытается исказить правду о ВОВ, снося мемориалы борцам с нацизмом
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москве проходит парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Страны Запада пытаются исказить правду о Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на Красной площади по случаю 79-й годовщины Победы.
«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом. Ставят на пьедестал предателей и пособников гитлеровцев», — сказал глава государства.
Также в попытках исказить правду перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, их великой жертве во имя жизни. Путин подчеркнул: реваншизм и издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — часть общей политики западных стран по разжиганию новых конфликтов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал День Победы самым главным и священным праздником.
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