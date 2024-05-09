Путин считает важным разговор с бойцами о происходящем на поле боя

Президент встретился с офицерами после инаугурации, которая состоялась 7 мая.
Фото, видео: Астапкович Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин считает важным разговор с военными о происходящем в зоне спецоперации, чтобы боевые задачи решались с минимальными потерями. Такое заявление он сделал в ходе встречи в Кремле с офицерами после инаугурации, которая состоялась 7 мая.
На встрече собрались руководители и командиры разных подразделений — командиры полков, бригад, дивизий, армий, которые отличились в последнее время в зоне СВО. Путин поблагодарил присутствующих за мужество, умение командовать войсками, а также попросил передать их подчиненным бойцам передать наилучшие пожелания за боевую работу в интересах Отечества.
Он также подготовил именные и номерные штандарты президента для офицеров на память. Встреча подобного рода имеет значение для Путина, ведь такие разговоры являются откровенными.
«Рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит у нас на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно для того, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами родиной задач», — заявил глава государства.
7 мая состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. По традиции перед торжественной частью он проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца. В присутствии глав обеих палат парламента и председателя Конституционного суда Владимир Путин принес присягу. С этого момента он официально вступил в должность главы государства.
Ранее 5-tv.ru писал, что трансляцию вступления Путина в должность президента России смотрели по всему миру. Церемонию показывали ведущие СМИ планеты.
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