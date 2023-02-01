В Херсонской области сообщили о случаях перехода боевиков ВСУ на сторону РФ

Наверное, кто-то из радикалов сделал выбор в пользу желания жить, а не умереть за продажный киевский режим.

На сторону РФ регулярно переходят украинские военнослужащие. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. При этом чиновник уточнил, что подобные переходы нельзя назвать массовыми.

«Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону, ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — сказал Сальдо.

По его словам, в армии Украины наладили достаточно жесткую систему принуждения. В частности, украинское командование использует заградительные отряды, пропаганду и так называемое «стукачество» в Службу безопасности Украины.

«Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — добавил врио губернатора региона.

До этого появилась информация, что все больше боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходят на запорожском направлении на сторону России. Было отмечено, что такие случае нередки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое запрещенное вооружение используют ВСУ