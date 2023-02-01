В Херсонской области сообщили о случаях перехода боевиков ВСУ на сторону РФ

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 46

Сальдо рассказал о случаях перехода украинских военных на сторону РФ

В Херсонской области сообщили о случаях перехода боевиков ВСУ на сторону РФ

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai 5

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Наверное, кто-то из радикалов сделал выбор в пользу желания жить, а не умереть за продажный киевский режим.

На сторону РФ регулярно переходят украинские военнослужащие. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. При этом чиновник уточнил, что подобные переходы нельзя назвать массовыми.

«Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону, ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — сказал Сальдо.

По его словам, в армии Украины наладили достаточно жесткую систему принуждения. В частности, украинское командование использует заградительные отряды, пропаганду и так называемое «стукачество» в Службу безопасности Украины.

«Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — добавил врио губернатора региона.

До этого появилась информация, что все больше боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходят на запорожском направлении на сторону России. Было отмечено, что такие случае нередки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое запрещенное вооружение используют ВСУ

Тема:
Спецоперация
1 февр
ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях
1 февр
В биолабораториях США в Незалежной используют украинцев, как подопытных кроликов
1 февр
В Минобороны заявили о провале ментального блицкрига Запада в РФ
1 февр
Нарышкин: НАТО повышает ставки, мечтая о поражении России на Украине
1 февр
За мир, за свободу: лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
1 февр
Отряд радикалов ВСУ попал в плен в зоне проведения украинской спецоперации
31 янв
Богомаз: украинские боевики обстреляли Брянскую область
31 янв
Прятаться бесполезно: как российские «Тюльпаны» ликвидировали укрепрайон боевиков в Запорожье
31 янв
«Все в штатном режиме»: танки Т-72Б3 громят позиции ВСУ
31 янв
Премьеры с участием скандального Смольянинова* могут не появиться на экранах
Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
11:40
Это не санаторий: Юлия Ефременкова отказалась от сиделки для заболевшей бабушки
11:25
Ведущий Fox News Карлсон обвинил Нуланд в организации взрывов «Северных потоков»
11:11
«Хорошо, что уехали»: Шахназаров высмеял парижскую премьеру беглой Литвиновой
11:05
ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях
10:55
В Херсонской области сообщили о случаях перехода боевиков ВСУ на сторону РФ

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023