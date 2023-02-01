Ведущий Fox News Карлсон обвинил Нуланд в организации взрывов «Северных потоков»

К взрывам российских «Северных потоков» причастна администрация президента США Джо Байдена и лично замгоссекретаря Виктория Нуланд. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он напомнил, что именно Нуланд «была движущей силой конфликта на Украине и помогла ему начаться», очевидно, имея в виду визит американского политика в Киев и раздачу ею «печенек Госдепа» во время Евромайдана в 2013 году.

Более того, отметил Карлсон, в январе 2022 года Нуланд угрожала взорвать трубопроводы в Балтийском море, чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу.

В сентябре же, напомнил телеведущий, произошла «крупнейшая в истории природная катастрофа, созданная руками человека», как назвал Карлсон теракты на «Северных потоках».

«Мы были несколько удивлены, когда на прошлой неделе Нуланд призналась, что это она (администрация США — Прим. ред.) сделала», — заявил ведущий и показал выступление, на котором Нуланд радуется уничтожению газопроводов.

Журналист подчеркнул, что замгоссекретаря США фактически призналась в причастности к теракту, но «никто этого не заметил».

Впрочем, последний вывод американского журналиста явно ошибочен. В России прекрасно услышали и поняли смысл заявления Нуланд. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января, после переговоров с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто-Зардари, прокомментировал резонансное высказывание Нуланд, назвав его «забавным признанием».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция замгоссекретаря США на взрывы «Северных потоков» доказывает одобрение администрацией Байдена теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры и свидетельством наличия у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности.

В ходе слушаний в Конгрессе 26 января Нуланд заявила, что «администрация США очень довольна, зная, что „Северный поток-2“ представляет собой теперь груду металла на дне моря».

Ранее 5-tv.ru сообщал, исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг намекнул на виновника взрывов на «Северных потоках».