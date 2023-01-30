«Забавное признание»: Лавров отреагировал на слова Нуланд о «Северных потоках»

Министр счел подозрительным излишнюю радость из-за разрушений российских трубопроводов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «Северных потоках». Американский политик выразила радость в связи с произошедшими взрывами на газопроводах.

Выступая на пресс-концеренции по итогу переговоров с министром иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари, Лавров прокомментировал недавнее резонансное высказывание Нуланд.

«Госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала — как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что „Северные потоки“ превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание», — отреагировал министр.

Осенью 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были обнаружены утечки газа. Как удалось выяснить позже, взрывы произошли в ночь на 26 сентября на участках, расположенных в экономической зоне Дании и Швеции. Местный сейсмоцентр сообщил, что в районе повреждений трубопровода были зафиксированы сильные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции обнаружила на месте ЧП следы взрывчатки.

Генпрокуратурой России было возбуждено дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за разрушения должен понести Запад.

Ранее 5-tv.ru писал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Нуланд.