Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
Помощник Пушилина Гагин: ВС РФ взяли Артемовск в оперативное окружение
Фото: Ноябрев Иван / ТАСС
Город является важным транспортным узлом для украинских военных.
Артемовск находится в оперативном окружении российских войск. Об этом в эфире федерального канала доложил врио главы ДНР Ян Гагин.
«Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — сообщил помощник Дениса Пушилина.
Гагин добавил, что ВС РФ нанесли удар по украинской стороне, которая передвигалась по указанной дороге. По его словам, трасса остается последним путем для снабжения ВСУ вооружением и продовольствием.
Артемовск находится на подконтрольных киевскому режиму территориях. Город является важным транспортным узлом для украинских военных.
Именно освобождение Соледара позволило открыть ВС РФ путь к Артемовску. Благодаря этому стратегически важный город получилось взять в оперативное окружение.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинский командир назвал ожесточенные бои под Артемовском «сущим адом».
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