Украинский командир сообщил, что ВСУ оказались в «сущем аду» под Артемовском

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 102

Замкомандир батальона ВСУ Назаренко рассказал об огромных потерях в «адских боях» под Артемовском

Украинский командир сообщил, что ВСУ оказались в «сущем аду» под Артемовском

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Противник из последних сил пытается удержать Артемовск, который является важным транспортным узлом снабжения киевского режима в Донбассе.

Замкомандир украинского формирования «Свобода» Владимир Назаренко сравнил с преисподней ситуацию под Артемовском. По словам командира ВСУ, личный состав Нацгвардии страны несет огромные потери в столкновениях с российской стороной. Об этом Назаренко рассказал в эфире украинского телеканала.

«Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) сущий ад», — сообщил он.

Украинский командир объяснил, что бои не прекращаются ни на час. Он добавил, что живая сила его батальона в составе четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Незалежной стремительно сокращается в численности.

«Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — прокомментировал Назаренко.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории в ДНР. После освобождения Соледара ВС РФ смогли продвинуться к городу, который является важным транспортном узлом для обеспечения ВСУ вооружением и продовольствием.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время.

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