Кремль: вся военная инфраструктура НАТО работает против России
Москва ежедневно наблюдает, как натовские спутники работают в интересах Незалежной.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zheng Huansong; 5-tv.ru
НАТО направляет все свои военные мощности на помощь Украины. О том, что критическая инфраструктура альянса круглосуточно работает против России сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ. Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки, в режиме 24/7 работает в интересах Украины, украинского режима», — прокомментировал официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что такая ежедневная работа североатлантического альянса создает «особенные враждебные условия», которые российская сторона не может не учитывать.
Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил истинный интерес Запада на Украине.
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