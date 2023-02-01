Кремль: вся военная инфраструктура НАТО работает против России

НАТО направляет все свои военные мощности на помощь Украины. О том, что критическая инфраструктура альянса круглосуточно работает против России сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ. Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки, в режиме 24/7 работает в интересах Украины, украинского режима», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что такая ежедневная работа североатлантического альянса создает «особенные враждебные условия», которые российская сторона не может не учитывать.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил истинный интерес Запада на Украине.