«Экстремизм и радикализм»: концерты Инстасамки и ее парня снова отменяют
Концерты Инстасамки и ее бойфренда Moneyken отменили в Курской области
Фото: Instagram* / instasamka
Чиновникам из разных регионов России совсем не по душе песни знаменитости.
Известной российской блогерше и певице Инстасамке не везет с музыкальной деятельностью в России. На этот раз, концерты девушки и ее парня Moneyken отменили в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Оказывается, треки Дарьи Зотеевой и Олега Еропкина (настоящие имена музыкантов) совсем не подходят для этого региона.
«Тексты песен Инстасамки спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи», — говорится в сообщении.
Изначально артисты должны были выступить в Курской области второго апреля.
До этого мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить организацию концерта Инстасамки из-за «нелицеприятно брани», а в Пятигорске концерт блогерши отменили после обращения мэра Дмитрия Ворошилова. К нему с такой просьбой обратились местные жители.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандальная блогерша Инстасамка заявила, что ее обворовали в отеле Казахстана.
*— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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