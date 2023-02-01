«Экстремизм и радикализм»: концерты Инстасамки и ее парня снова отменяют

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Концерты Инстасамки и ее бойфренда Moneyken отменили в Курской области

«Экстремизм и радикализм»: концерты Инстасамки и ее парня снова отменяют

Фото: Instagram* / instasamka

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Чиновникам из разных регионов России совсем не по душе песни знаменитости.

Известной российской блогерше и певице Инстасамке не везет с музыкальной деятельностью в России. На этот раз, концерты девушки и ее парня Moneyken отменили в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Оказывается, треки Дарьи Зотеевой и Олега Еропкина (настоящие имена музыкантов) совсем не подходят для этого региона.

«Тексты песен Инстасамки спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи», — говорится в сообщении.

Изначально артисты должны были выступить в Курской области второго апреля.

До этого мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить организацию концерта Инстасамки из-за «нелицеприятно брани», а в Пятигорске концерт блогерши отменили после обращения мэра Дмитрия Ворошилова. К нему с такой просьбой обратились местные жители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандальная блогерша Инстасамка заявила, что ее обворовали в отеле Казахстана.

*— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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