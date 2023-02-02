Сальдо: ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 72

Губернатор Херсонской области заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

Сальдо: ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky

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Тема:
Спецоперация

Губернатор Херсонской области сравнил действия украинских военных на данном участке фронта с комариными укусами.

Попытки форсировать Днепр сопровождаются большими потерями для украинской армии — российские военные упорно держат оборону. Об этом завил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем боевиков и их технику», — цитирует чиновника РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что российская армия на поле боя полагается не на численное превосходство. Главная сила — это выучка и профессионализм.

Также он заметил, что планы украинской армии форсировать реку далеки от реальности. Чиновник их сравнивает с комариными укусами — перейти Днепр непросто, поясняет он. Вдвойне сложнее, с учетом того, что оборудована береговая линия обороны.

«Наши военные уже закончили строительство фортификационных сооружений всей линии береговой, которая тянется от Энергодара до Черного моря, практически, до Кинбурнской косы. Поэтому такого рода действия — это как комариный укус», — уверен чиновник.

Он также выразил сожаление насчет судьбы украинских солдат, которую безжалостно предопределяют их командиры.

«Жалко украинских солдат, которых отправляют на верную смерть командиры — настоящие военные преступники. А за их спинами стоят советники из НАТО и США, которые на самом деле и руководят боевыми действиями», — добавил он.

При этом, добавил губернатор, украинцы все больше понимают, что воюют за интересы американского и международного капитала, который провоцирует войны на всей планете.

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Тема:
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