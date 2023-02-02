Башня, гусеницы и мотор! Лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
Пятый канал показывает лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Российские танки давно закрепили за собой звание лучших и уверенно ведут бой с противником.
Башня, гусеницы, пушка и мотор! Ревет как зверь, вызывая страх у противника. На страже Родины в зоне специальной военной операции (СВО) наносят удары по позициям ВСУ и военным объектам экипажи танков Т-72 Южного военного округа (ЮВО).
Ничто и никто не уйдет от танкистов, работающих на значительном удалении и вне прямой видимости. Не избежала кары и иностранная военная техника, расположенная на правом берегу Днепра, склады боеприпасов и наблюдательные пункты.
На другой линии фронта врага уничтожают гранатометчики Западного военного округа (ЗВО). Разведка донесла, что в одном из районов скопилась бронированная техника и расположились опорные пункты противника. Снаряд из РПГ-7 достиг своей цели в считанные минуты. При этом ответ может прилететь стремительно, поэтому военные тут же меняют позицию для нанесения нового удара.
К слову, бойцы уже сбились со счета, сколько за месяцы проведения СВО уничтожили укреплений и бронетехники противника. Российские военные подчеркивают, что у них всегда боевой настрой, с которым они уверенно приближают победу.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения иностранной техники на Украины из РСЗО «Град» и «Ураган».
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