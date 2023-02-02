«Серьезная борьба»: зачем Камала Харрис «сгущает тучи» над Байденом

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 129

Политолог Светов: Камала Харрис не сможет занять пост президента США в 2024 году

Фото, видео: Reuters / PATRICK MCDERMOTT; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента США 2024

Сначала скандал с секретными документами, потом — сообщение о болезнях американского лидера. Неужели предвыборная гонка без правил уже началась, и кто-то устраняет конкурента?

В Белом доме занимаются выявлением проблем со здоровьем у главы США Джо Байдена. Уже к концу февраля общественность узнает о диагнозах 80-летнего президента по результатам медосмотра. Появилось мнение, что тучи сгущаются над американским лидером не просто так, а причина кроется в вице-президенте страны Камале Харрис, якобы она метит на пост следующего главы Штатов.

Политолог Юрий Светов помог 5-tv.ru разобраться в глубинных американских процессах, объяснил, в чем причина возникновения захватывающих небылиц Белого дома, и может ли Харрис действительно стать следующим президентом Америки.

«Сейчас обе партии, и республиканская, и демократическая, готовятся к выборам. Соответственно, речь идет о том, кто от этих партий будет выдвинут. Активнее всего две фигуры — Трамп и Байден», — сообщил специалист.

По совам эксперта, значительная часть населения Америки, в том числе, молодые американцы не хотят, чтобы эти люди вновь претендовали на пост президента. Они желают видеть другое поколение политиков. Общественность пытается сделать все, чтобы от республиканцев к власти не вернулся Трамп. На его место, отмечает Светов, уже наши замену, и это «довольно очевидная фигура» — губернатор Флориды Рон Десантис.

«У демократической партии проблемы хуже, потому что у них яркой фигуры нет. А Камала Харрис — у нее репутация еще хуже, чем у Байдена», — подчеркнул Светов.

Именно поэтому сейчас начнутся поиски другой кандидатуры, но при этом будут выстраиваться всевозможные препятствия для того, чтобы Байден не баллотировался. Эксперт добавил, что история с секретными документами и история с его здоровьем — прямое тому доказательство.

«Будет идти серьезная борьба. В элите США есть те, которым удобен Байден, как марионетка, которая стоит у микрофона, а решают другие люди. Есть те, кто не хотят этого. Вот этот клубок сейчас будет продолжать вертеться, но я очень сомневаюсь, что Камала Харрис может претендовать на пост президента», — резюмировал эксперт.

В заключение политолог призвал приготовиться: в ходе предвыборной президентской гонки в США на поверхность будут выбрасываться самые невероятные истории. В этой борьбе не существует никаких ограничений — для одной из партий все средства хороши, чтобы потопить оппозиционную сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байдену необходимо тестирование когнитивных функций.

Тема:
Выборы президента США 2024
25 дек
Трамп назвал Байдена умственно отсталым и пожелал всем любви
20 дек
Трампу грозит 40 лет тюрьмы
29 нояб
Гений, провокатор и мечтатель: что стоит за громкими выходками и «отменой» Канье Уэста
24 нояб
Удивит весь мир: сможет ли Трамп победить на выборах президента США
24 нояб
Канье Уэст не станет президентом США в 2024 году из-за «серьезной схватки»
23 нояб
Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США
20 нояб
Более половины американцев не хотят видеть президентом ни Трампа, ни Байдена
19 нояб
NI: Киев опасается сделки РФ и США после выборов президента в 2024 году
17 нояб
Пелоси отказалась быть лидером демократов после победы республиканцев
17 нояб
«Республиканский Кеннеди»: политолог о шансах губернатора Флориды стать президентом США
-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:24
Песков: решение о запрете чиновникам выезжать за границу пока отсутствует
21:09
Во Франции арестовали мафиози, скрывавшегося от правосудия 17 лет
21:01
Гастроэнтеролог перечислила «первые звоночки» болезни печени
20:51
«Серьезная борьба»: зачем Камала Харрис «сгущает тучи» над Байденом
20:37
Какая версия трагедии на перевале Дятлова наиболее правдива?
20:29
Ни денег, ни нервов: как столичные продажники обманывают владельцев машин

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023