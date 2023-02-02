Пиар-ход или метод борьбы? Политолог объяснил жесткие ограничения для чиновников на саммите в Киеве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 490

Политолог Кошкин: запрет на зеленую одежду и удобства на саммите в Киеве нужен для признания общества

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; ВКонтакте / koshkin_ap; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Международный саммит — не место, где можно отдыхать и пить шампанское. Особенно в условиях войны. Особенно если он проходит в столице Украины.

В сети обсуждают неожиданные требования, которые были предъявлены европейским гостям запланированного на 3 февраля саммита в Киеве. В списке прописаны дресс-код, запрещающий повторять уже фирменный стиль президента Украины Владимира Зеленского, а также предупреждения о неудобствах. Политолог Андрей Кошкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему киевский съезд можно назвать пиар-ходом и чем он сейчас обоснован.

В списке уточняется: участникам следует отказаться от объемного багажа, взять собой только теплую куртку и носить удобную обувь. Среди положений также запрет на одежду цвета хаки в стиле Зеленского. Кроме того, европейских чиновников ждет путешествие в Киев в переполненном поезде, где им предоставят холодное питание. Гостей саммита разместят по вагонам со спальными кушетками и общим туалетом. Возможности принять душ у них тоже не будет.

«Откровенно скажем, что в условиях высокой степени ограниченности подобного рода требования выдвигаются публично, чтобы общество оценило, как серьезно себя ограничивают чиновники в интересах славной страны», — прокомментировал эксперт.

Политолог объяснил, что сейчас основная игра идет в информационном пространстве, и это главная задача украинских «маркетологов». Список мог остаться в тайне от глаз общественности, однако киевский режим предложил миру понаблюдать за своей «постановкой».

Вторым моментом является то, что Незалежная переходит к концепции сдержанности, отмечает Кошкин. Сейчас жестко наказываются ролики о вооруженных силах и обстрелах. По словам эксперта, люди должны прочувствовать, что никакой разнузданности (крайняя степень распущенность — Прим. ред.) нет.

«И третий важный момент — это показать, насколько сегодня жива элита и полна решимости победить в схватке с Россией», — эксперт.

Подводя итог беседы политолог высказал, что, по мнению Украины, эти требования вполне разумны из-за того, что страна воюет, а значит представители власти должны «не праздно пить шампанское за 20 тысяч в Дубае», а вести себя скромно, даже если они участвуют в международном саммите.

Ранее 5-tv.ru писал, какие американские высказывания о ВСУ привели в ярость Зеленского.

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