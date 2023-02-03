ВСУ расстреляли своих сослуживцев под Кременной за желание сдаться
Украинская артиллерия расстреляла под Кременной 12 сдававшихся в плен солдат ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Националисты Украины не в силах расправиться с российской армией, поэтому перешли сами на себя?
Украинские военные ликвидировали своих же боевых товарищей, потому что те решили сдаться в плен ВС РФ. Случай произошел в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«После непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, и на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим», — приводит его слова РИА Новости.
Марочко отметил, что как только российские войска перестали наносить огневые удары, украинская артиллерия стала работать полным ходом, правда, не по ВС РФ, а по своим же сослуживцам. ВСУ нанесли удар по позициям тех солдат, которые пожелали сдаться в плен.
«По украинской позиции с их же стороны был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли», — объяснил военный эксперт, сославшись на свои источники.
Стоит отметить, что киевский режим совсем не забодит судьба его военнопленных. Как ранее заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, украинские власти просто вычеркивают простых солдат из списка на обмен. В основном Киев заинтересован в медийных личностях. При этом, когда боевики возвращаются в Незалежную, то их ставят перед выбором: снова идти на фронт или сесть в тюрьму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обученные в Великобритании боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя.
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