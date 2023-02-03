Российские военные взяли под контроль поселок Белогорловка в ЛНР
Подразделения ВС РФ продолжают освобождать новые территории от националистов, выполняя задачи специальной военной операции по защите Донбасса.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
В Луганской народной республике объявили об очередном освобожденном населенном пункте. Националисты были выбиты с территории Белогорловки. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый.
По словам главы города, поселок уже находится под контролем российских военнослужащих. Видеообращение ио мэра Лисичанска было опубликовано в официальном Telegram-канале Луганскинформцентра.
«Белогоровка уже наша. Оттуда местных жителей уже привезли сюда», — заявил Скорый.
Также глава Лисичанска поблагодарил российских военных за освобождение населенного пункта.
Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года после того, как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР взяли в плен украинских боевиков, прошедших обучение у французских и грузинских инструкторов.
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