Попытки были: эксперт рассказал о практике применения химоружия на Украине

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 3 401

Военный эксперт Коновалов раскрыл, что помешало Украине использовать химоружие

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Army; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Киевский режим так и не смог применить для массового поражения снаряды, начиненные отравляющими веществами.

Российские военные продолжают превращать в пыль экземпляры западного вооружения, попавшего на Украину. При этом Киев так и не прибегнул к использованию химического оружия в серьезных масштабах. Военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов предположил, что в этом есть заслуга российской стороны.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru специалист подчеркнул, что в украинском конфликте не применяется химическое оружие. Россия априори не использует этот вид вооружения, а попытки со стороны Киева удалось пресечь благодаря тому, что Москва предала огласке возможную угрозу.

«Хотя были некоторые случаи, похожие на применение химоружия с украинской стороны. Но это были локальные случаи, отравления, например, но серьезных, масштабных акций не было», — пояснил Иван Коновалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон признал причастность к работе биолабораторий на Украине. При этом Штаты пытаются убедить мировое сообщество, что американские специалисты занимались «безобидными» исследованиями. Однако в своих заявлениях Вашингтон противоречит сам себе, пытаясь скрыть истинное предназначение лабораторий.

Тема:
Украинский кризис
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