Российские силы подходят к Угледару с трех направлений — с юга, юго-запада и запада. Однако процесс по времени затягивается из-за прибывающих подкреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара. <…> Все достаточно сложно, потому что противник перекинул бригаду морской пехоты. Она усилила оставшиеся там части, эти резервы переброшены уже по факту. Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось», — заявил Пушилин.

Известно, что населенный пункт взят российскими военными в полукольцо. Дороги, по которым происходит снабжение ВСУ техникой и живой силой, перекрыты.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в своем репортаже отмечал, что узлы снабжения украинских боевиков и каналы поставок вооружения для ВСУ отрезают артиллеристы союзных войск. Самоходными гаубицами «Мста» военнослужащие бьют по значимым точкам, уничтожают танки, артиллерийские и минометные батареи, опорные пункты противника.

Российская спецоперация по защите Донбасса проводится с 24 февраля. Ее началу поспособствовало очередное обострение ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелах со стороны украинских войск.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский офицер разведки заявил о неизбежности поражения Украины. Он подчеркнул, что поддерживающие Киев США уже готовят оправдания на этот случай.