Вера Алдонина рассказала, как и с кем живет после смерти мамы Юлии Началовой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 679

Дочь покойной Юлии Началовой вместо дома отца выбрала жизнь с дедушкой и бабушкой

Вера Алдонина рассказала, как и с кем живет после смерти мамы Юлии Началовой

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Четыре года назад в возрасте 38 лет популярная певица скончалась от сепсиса в больнице.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала, как живет после смерти мамы. Девушке 16 лет, она идет по стопам родительницы, выступает и участвует в музыкальных проектах. Учится в десятом классе элитной гимназии, изучает английский язык, занимается хореографией, вокалом и актерским мастерством, пишет KP.RU. Вот уже четыре года Вера живет с бабушкой и дедушкой по линии мамы.

В студии телешоу Леры Кудрявцевой, выпуск был посвящен судьбе детей знаменитостей, Алдонина рассказала, что все еще остро ощущает утрату. Не хватает родного человека, общения, близости, которая их связывала. В жизни юной артистки много приятных и интересных событий, но память о трагедии зачастую перекрывает все. Благо, любящая семья всегда поддерживает и помогает справиться с этой болью.

По словам Веры, она узнала о смерти матери от отца, футболиста Евгения Алдонина. Девочка была в Лондоне, когда Началова попала в больницу, а по прибытии в Москву, в аэропорту, встретила папу с шокирующей новостью на устах. Как призналась дочь артистки, увидев горе дедушки и бабушки, она решила быть сильной и сдерживать собственные эмоции. Она также решила жить с ними, а не с отцом, и Алдонин это решение принял, поддержал. Спортсмен женат вторым браком, у него двое детей от новой супруги, для старшей дочери в его доме всегда приготовлена отдельная комната.

Крестная мама Веры Алдониной Лариса Долина побывала на шоу. Она с большой любовью говорила о покойной, вспоминала, как была с нею близка. Народная артистка РФ пообещала всегда быть рядом с крестницей и во всем ей помогать. Маму не заменить, но она постарается. Долина прочит большое будущее Вере, видит ее звездой мюзиклов. Как завкафедрой эстрадно-джазового пения и член ученого совета Московского государственного института культуры (МГИК) — уже предложила место в вузе.

Юлия Началова была экстренно госпитализирована в марте 2019 года с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. У певицы развилась гангрена, но от ампутации она наотрез отказалась. Несмотря на труды врачей иное лечение не помогло. 13 марта звезду ввели в медикаментозную кому, а 16-го она скончалась от остановки сердца. Артистке было 38 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о десяти знаменитостях, умерших от заражения крови. Почему молодые, известные люди, которые в состоянии оплатить лучших врачей, гибнут? В наши дни, несмотря на почти всесильную медицину, сепсис остается непредсказуемой патологией.

Тема:
Юлия Началова
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