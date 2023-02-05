«Сомнения в адекватности садовника»: Захарова ткнула Борреля носом в факты об Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 57

Захарова: адекватность Борреля после слов об Украине вызывает сомнения

«Сомнения в адекватности садовника»: Захарова ткнула Борреля носом в факты об Украине

Фото: www.globallookpress.com / Flashpic

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Тема:
Спецоперация

Евросоюз уже запутался в своих заявлениях и действиях настолько, что это вызывает лишь смех.

Адекватность главного дипломата Европы Жозепа Борреля вызывает сомнения у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Наблюдениями она поделилась в Telegram-канале после того как ее иностранный коллега заявил испанскому изданию El País, что страны-участницы Евросоюза не рассматривают и никогда не рассматривали возможности отправить свои войска на Украину для участия в боевых действиях.

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников. Причем их отправка началась задолго до 2022 года», — сказано в публикации.

Похоже, что часть европейских политиков заразилась противоречивостью от президента Украины Владимира Зеленского. Так, власти ФРГ не хотели отправлять киевскому режиму свои танки Leopard, однако после давления со стороны «коллективного Запада» решение немецкой власти изменилось. США не единожды говорили, что им не нужен прямой конфликт с Россией, но позже заокеанский лидер Джо Байден одобрил отправку машин Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ).

На фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины недружественные к России страны начали помогать киевским властям, отправляя последним военную и финансовую поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что представляет собой адская машина России для новых танков ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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