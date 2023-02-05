Именно в районе Донецка идут одни из самых ожесточенных боев. По данным нашего Минобороны, только за сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, поражены несколько гаубиц.

Есть успехи и в южном секторе СВО. Там по позициям противника отработала артиллерия. Всего за час только один расчет выпускает до ста снарядов. Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков увидел, как это происходит.

«Сейчас расчет расчехляет орудие, уже получена цель, есть пара минут, чтобы начать работу», — рассказал журналист на фоне готовящихся к стрельбе военных.

Гаубица «Мста-Б» — орудие, говорят бойцы, не новое, но надежное. Не подводило ни разу. В южном секторе СВО уничтожило уже не один опорник противника, технику и пехоту.

После выстрела ждут ровно 64 секунды до разрыва снаряда. За это время успевают зарядить орудие. Затем разведка корректирует огонь, и снова раздается выстрел.

«Работают на полном заряде, на максимальной дальности 16 километров. Разведка обнаружила цель — это пехота противника, которая отдыхает в лесополосе», — объяснил Роман Польшаков.

Тут же, на месте, настраивают взрыватель — от него зависит, на какой высоте взорвется снаряд и какая будет площадь поражения.

«При подлете к цели снаряд взрывается в 300 метрах над головой противника. Попадание есть. Еще два беглым сказали», — сообщил военнослужащий.

Работают до тех пор, пока разведка не доложит о полном поражении цели.

«Цель подавлена, ствол опустить, хорошо замаскировать, расчет — в укрытие», — прозвучала команда по рации.

Месяц назад эта же гаубица уже попала под контрбатарейный огонь. Бойцы тогда работали четыре часа практически без остановки. Выпустили 400 снарядов — задачу выполнили и не пострадали.

«Вот „Иглы“ прилетели в ствол (показывает на повреждения от осколков — Прим. ред.). Там впереди — еще. Мы убежали в блиндаж, спрятались. Потом проверили орудие на боеспособность и продолжили работать», — вспомнил артиллерист.

Поэтому техникой безопасности расчет здесь не пренебрегает. Сейчас маскируют орудие. Надо уходить подальше, потому что контрбатарейный огонь возможен, бьют как раз по орудию. Блиндажи находятся метрах в 150-200. В каждом блиндаже по два человека, чтобы весь расчет не потерять.