Давим на всех направлениях! Лучшее видео из зоны СВО за день

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САУ «Нона» уничтожили опорный пункт ВСУ и иностранную боевую технику

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские десантники и операторы беспилотников продемонстрировали свое мастерство в бою.

Российские военные продолжают теснить украинских националистов в зоне спецоперации практически на всех направлениях. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой бойцов за минувший день в одном ролике.

Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили опорные пункты украинских боевиков из самоходных орудий «Нона». Под огонь 120-миллиметровых стволов также попали бронетехника иностранного производства и живая сила противника. После успешного поражения целей экипажи оперативно поменяли позиции.

Успеха также достигли операторы беспилотников «Орлан-10». В ходе вылетов они нанесли удары сбрасываемыми осколочно-фугасными боеприпасами по скоплениям живой силы противника и позициям ВСУ. Кроме того, беспилотники помогают координировать действия войск на поле боя, проводят разведку и фиксируют успешность артиллерийских и ракетных ударов.

Удары по ВСУ наносят не только крупные беспилотники, но и дроны. Так, оператору удалось поразить транспорт противника метким сбросом бомбы в ДНР. Ролик опубликовала Народная милиция республики.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с передовой, на которых видно продвижение российских сил к Северску.

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