Как российские силы продвигаются к Северску — кадры с передовой

Эфирная новость 673

Военкор «Известий» показал кадры продвижения российских сил к Северску

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о штурме города с юго-востока.

Российские войска наступают по всем участкам фронта. Кроме Артемовска, о котором говорят последние недели, полукольцо окружения сложилось и в районе Северска. Ранее корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в своем репортаже рассказал, как этот город обходят с севера. В новом материале военкор Денис Кулага сообщил о юго-восточном фланге охвата.

Читайте также

Круглосуточная артдуэль: армия РФ пресекла все попытки ВСУ прорваться к Кременной

Северское направление фронта зажимают сразу с двух сторон. Правее от цели, с фланга Кременной, продвигаются десантники. С воздуха перемещение военной колонны надежно прикрывает наша авиация. Таким образом мы выходим к поляне артиллеристов, которые плотно заняли этот огневой рубеж.

«Хотелось бы обратить внимание на прикрытие. Оно здесь специфическое, оригинальное. Создано из подручных материалов. Что бросается в глаза — всегда наготове снаряд», — рассказал корреспондент.

А это уже другой фланг — лисичанский. Тут поддержка наступления на Белогоровку. В бой вступают расчеты полевого автоматического миномета «Василек». После стрельбы надо тут же уходить в укрытие. Работа подобных минометов для украинской стороны — большая проблема, поэтому и цель для них приоритетная.

Левее от Северска наши войска одновременно идут в наступление в направлении Спорного. Главная цель всех этих маневров — город Северск. Чтобы пробиться к нему, нужно пройти и зачистить многочисленные опорники ВСУ на Спорном.

Украинская артиллерия пытается прощупать новые позиции, которые занял наш отряд. В этот же момент разведка с воздуха раскрывает опорники ВСУ. Вот очередной окоп, внутри два украинских наблюдателя. Цель захвачена, координаты получены.

А это кадры того, что здесь называют «ювелирной работой» — расстояние больше двух километров. Точное попадание прямо в окоп.

«Прямое попадание в окоп, два наблюдателя (ВСУ. — Прим. ред.) уничтожены», — сказал по рации российский боец.

Зимой расчеты на поляне меняются чаще обычного — обусловлено это, прежде всего, погодными условиями.

«Вот так вот в походных условиях (российские бойцы. — Прим. ред.) организовывают, с одной стороны, и защиту, а с другой стороны — и тепло, чтобы после боевой работы можно было отогреть руки», — показал место корреспондент.

На обогрев и чай — не больше получаса, а дальше снова на огневой рубеж.

«Интенсивность работы, что называется, 24/7! Только отработали, только спрятались в укрытие, но пехота снова запрашивает огневую поддержку — и расчеты снова на поляне», — заключил Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская разведка выбила польских наемников с позиций ВСУ.

Тема:
Спецоперация
5 февр
Российская разведка выбила польских наемников с позиций ВСУ
5 февр
Корреспондент «Известий» рассказал о тактике российских сил в боях за Угледар
5 февр
Круглосуточная артдуэль: армия РФ пресекла все попытки ВСУ прорваться к Кременной
5 февр
Какие города России могут попасть под обстрел ВСУ из-за дальнобойных ракет GLSDB
5 февр
В парламенте Франции потребовали провести дебаты по поставкам оружия Украине
5 февр
Пушилин сообщил о закреплении российских сил под Угледаром с трех направлений
4 февр
Экс-разведчик США Риттер: «Все уже знают, что поражение Украины неизбежно»
4 февр
Пять человек могут находиться под завалами жилого дома в Донецке
4 февр
США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит
4 февр
«Боялся, что сразу застрелят»: экс-боевик ВСУ заявил о жути, творящейся в его войсках
-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Последние новости

10:08
Пожарного насмерть завалило во время тушения пожара в Подмосковье
10:03
Поражающий печень вирус нашли у француженки: ждать ли мировой эпидемии?
9:49
«Краше не станешь»: Климова ответила на слухи о пластической операции
9:35
Вызывает опасения: искусственный интеллект приумножил свои возможности
9:21
Как российские силы продвигаются к Северску — кадры с передовой
9:07
Какие тренды задали дизайнеры и искусственный интеллект на 2023 год

Сейчас читают

Волочкова ответила на подозрения в циррозе и ВИЧ: «Уже лезут в мою кровь!»
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Отложенная смерть: врач назвал самое страшное последствие кори
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023