Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о штурме города с юго-востока.

Российские войска наступают по всем участкам фронта. Кроме Артемовска, о котором говорят последние недели, полукольцо окружения сложилось и в районе Северска. Ранее корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в своем репортаже рассказал, как этот город обходят с севера. В новом материале военкор Денис Кулага сообщил о юго-восточном фланге охвата.

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Северское направление фронта зажимают сразу с двух сторон. Правее от цели, с фланга Кременной, продвигаются десантники. С воздуха перемещение военной колонны надежно прикрывает наша авиация. Таким образом мы выходим к поляне артиллеристов, которые плотно заняли этот огневой рубеж.

«Хотелось бы обратить внимание на прикрытие. Оно здесь специфическое, оригинальное. Создано из подручных материалов. Что бросается в глаза — всегда наготове снаряд», — рассказал корреспондент.

А это уже другой фланг — лисичанский. Тут поддержка наступления на Белогоровку. В бой вступают расчеты полевого автоматического миномета «Василек». После стрельбы надо тут же уходить в укрытие. Работа подобных минометов для украинской стороны — большая проблема, поэтому и цель для них приоритетная.

Левее от Северска наши войска одновременно идут в наступление в направлении Спорного. Главная цель всех этих маневров — город Северск. Чтобы пробиться к нему, нужно пройти и зачистить многочисленные опорники ВСУ на Спорном.

Украинская артиллерия пытается прощупать новые позиции, которые занял наш отряд. В этот же момент разведка с воздуха раскрывает опорники ВСУ. Вот очередной окоп, внутри два украинских наблюдателя. Цель захвачена, координаты получены.

А это кадры того, что здесь называют «ювелирной работой» — расстояние больше двух километров. Точное попадание прямо в окоп.

«Прямое попадание в окоп, два наблюдателя (ВСУ. — Прим. ред.) уничтожены», — сказал по рации российский боец.

Зимой расчеты на поляне меняются чаще обычного — обусловлено это, прежде всего, погодными условиями.

«Вот так вот в походных условиях (российские бойцы. — Прим. ред.) организовывают, с одной стороны, и защиту, а с другой стороны — и тепло, чтобы после боевой работы можно было отогреть руки», — показал место корреспондент.

На обогрев и чай — не больше получаса, а дальше снова на огневой рубеж.

«Интенсивность работы, что называется, 24/7! Только отработали, только спрятались в укрытие, но пехота снова запрашивает огневую поддержку — и расчеты снова на поляне», — заключил Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская разведка выбила польских наемников с позиций ВСУ.