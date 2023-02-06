Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР

Российские войска освободили Николаевку в ДНР. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известно, что освобождение Николаевки на донецком направлении стало возможно благодаря успешным наступательным действиям добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Также сообщается, что за сутки на данном направлении уничтожено около 90 украинских военнослужащих.