Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Также на на донецком направлении уничтожен склад боеприпасов.

Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили Николаевку в ДНР. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известно, что освобождение Николаевки на донецком направлении стало возможно благодаря успешным наступательным действиям добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Также сообщается, что за сутки на данном направлении уничтожено около 90 украинских военнослужащих.

Тема:
Спецоперация
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