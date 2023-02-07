«Миноискатель бесполезен»: саперы рассказали о разминировании Мариуполя

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Корреспондент «Известий» Ольков рассказал, как проходит разминирование Мариуполя

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Найденные взрывные устройства саперы уничтожают на безопасном от жилых домов расстоянии.

В освобожденном Мариуполе до конца года планируют запустить первые десять километров трамвайной сети. Сейчас местный парк обездвижен и обесточен — каждый метр путей должны пройти и проверить саперы. Как город становится безопаснее — увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Саперы инженерных войск прощупывают почву, идут строго вдоль трамвайных путей. Отклоняться от маршрута нельзя — на разбитых рельсах все еще могут быть мины. Трамвайное депо Мариуполя разрушено полностью: рельсы взорваны, сгоревшие вагоны разворочены украинскими снарядами.

«Находили снаряды разные, самодельные взрывные устройства тоже бывали», — рассказал сапер.

Мариупольский трамвайный парк сейчас полностью обездвижен и пока еще обесточен. После тяжелых и продолжительных боев треть путей в городе сильно повреждена. Электромонтеры пока в самом начале своего пути по восстановлению — тянут провода, проверяют контактную сеть.

«Прежде всего, нам надо восстановить функционал, чтобы депо заработало как можно быстрее, чтобы запустить первую ветку», — рассказал электромонтер контактной сети Алексей Стрюк.

Все работы пока на высоте — на земле все еще не безопасно. Саперам, которые работают в зоне ответственности Восточного военного округа, предстояло обследовать 25 километров трамвайных путей. Большую часть опасного маршрута они уже прошли. Попадалось всякое.

«Был обнаружен схрон украинских военных — боеприпасы 100-миллиметровые, снаряды. Скорее всего, готовилась диверсия», — рассказал старший сапер с позывным «Цыган».

Найденный боевой арсенал уничтожают в специально отведенном месте, на безопасном расстоянии от жилых домов. После подрыва — дальнейший осмотр путей. Иногда саперам приходиться ориентироваться на глаз. Миноискатель в таких условиях часто только сбивает с толку.

«Работаем визуально. Миноискатель здесь бесполезен. Тут сплошные рельсы. Металл звенит на все», — отметил замначальника инженерных войск.

Военные Восточного округа, которые участвовали в освобождении Мариуполя, сейчас вместе с саперами и другими службами трудятся над его восстановлением. Важно быстрее решить и транспортный вопрос, который после разрушения трамвайной сети украинскими военными, стал жизненно важным.

Первую линию, длиной десять километров, должны запустить в Мариуполе уже в этом году. Больше всего первого трамвая ждут местные жители, которые сейчас вынуждены менять свой привычный маршрут. С тех пор как многие решили вернуться в Мариуполь, автобусы в одиночку уже не справляются.

Тема:
Спецоперация
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