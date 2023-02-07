«Воюем за сердца»: экс-скрипач «Аквариума» Решетин рассказал, зачем отправился на спецоперацию

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Рита Миронова
Рита Миронова 35

Экс-скрипач «Аквариума» Решетин рассказал, почему отправился в зону СВО

«Воюем за сердца»: экс-скрипач «Аквариума» Решетин рассказал, зачем отправился на спецоперацию

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В 60 лет известный скрипач отправился в зону спецоперации добровольцем, в то время как его давний друг и коллега по «Аквариуму» прячется в Израиле и оскорбляет русский народ.

Знаменитый российский музыкант, бывший участник группы «Аквариум» рассказал, почему решил уйти добровольцем на фронт. В беседе с «Российской газетой» скрипач заявил, что хотел отправиться в зону спецоперации с оружием в руках, но для него там выбрали другую миссию.

«Говорят: „Мы ваш порыв оценили, но на фронт пока не торопитесь, там от вас с автоматом будет не так много толку, но есть подозрение, что со скрипкой вы там будете вполне на своем месте“. Спустя какое-то время я оказался на фронте в составе фронтовой творческой бригады. Приехал в расположение ночью, а уже на следующий день мы давали концерты», — рассказал Решетин в интервью.

Перед бригадой стоят по-настоящему боевые задачи — поднимать дух бойцам в окопах, заряжать оптимизмом, а также воевать за сердца и за умы.

«Причем мы воюем за сердца и за умы и местного населения, и тех, кто в тылу, потому что линия фронта проходит сейчас повсюду, и в том числе мы боремся за сердца и умы по ту сторону линии фронта», — отметил музыкант.

Диаметрально противоположный взгляд на происходящие события у давнего друга и коллеги по «Аквариуму» Бориса Гребенщикова, проживающего сейчас в Израиле. Недавно Решетин публично ответил ему на обвинения русских в фашизме и призвал остановить свои «отвратительные интервью». При этом Решетин не хочет отворачиваться от друга, но не понимает, как у близких людей может быть настолько разный взгляд.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько сбежавший из РФ Гребенщиков зарабатывает за границей.

Тема:
Спецоперация
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