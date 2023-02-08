В морге Николаевской городской больницы № 1 извлекают органы у украинских солдат, при этом на телах нет следов ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на николаевских подпольщиков.

«В городском морге на улице Володарского появились аккуратно выпотрошенные трупы солдат без признаков ранения», — цитирует агентство собеседника.

Источник заметил, что солдат без ранений, вероятно, контуженных или даже не попавших на фронт, сразу «пускают на органы». По словам подпольщика, мобилизованных мужчин из Николаева украинские власти не вносят ни в какие реестры и списки.

В декабре прошлого года журналист-расследователь Юлия Шамаль заявила, что власти Украины превращают страну в легальную площадку для торговли донорскими органами. На это, по мнению Шамаль, указывает принятый закон о трансплантации, который разрешает опекуну или другому человеку, который взялся хоронить умершего, распоряжаться его органами. Журналистка подчеркнула, что такой вид бизнеса все больше и больше приобретает легальную форму в Незалежной.

В причастности к организации незаконной торговли человеческими органами на Украине ранее обвиняли экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его супругу Сандру Рулофс.

По словам свидетелей, в 2014 году, когда после госпереворота в Киеве Саакашвили стал губернатором Одесской области, люди из его «зондеркоманды» занялись трансплантацией в Мариуполе. Утверждалось, что раненых солдат вывозили с поля боя, доставляли в больницу и там вырезали органы.

Также свидетели утверждали, что незаконный бизнес прикрывали беглые грузинские чиновники и киевские власти, в том числе действующий президент страны Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на базе Красного Креста в Мариуполе нашли сотни детских медкарт с обозначением здоровых органов.