Пройдет путем Гитлера: может ли политика Зеленского привести к диктатуре

Политолог Светов: Зеленский способен привести Украину к национальной катастрофе
Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС/ Фото из личного архива Юрия Светова; 5-tv.ru
Глава Незалежной был избран на президентский пост под предлогом мира, но развернул войну.
На Украине считают, что политика президента Владимира Зеленского приведет к диктатуре, якобы он уже предпринимает шаги для укрепления власти, а это может возбудить раздоры внутри страны. Политолог и журналист Юрий Светов оценил возможность развития гражданской войны в Незалежной и рассказал, действительно ли в Киеве развивается диктатура.
По словам эксперта, пока что признаков зарождения цветных революций на Украине нет. Он добавил, что судит по собственному опыту гражданской войны, а дело вот в чем: нужны лидеры с программой, которые поведут за собой определенные части населения.
«В ситуации с Украиной, это должны были лидеры, которые будут требовать прекращения войны против собственных граждан и прекращения военных действий, движения к миру. На Украине таких сил не видно, и если кто-то и был, то их под корень выводит Зеленский», — заявил специалист.
Светов подчеркнул, что оппозиционные лидеры фактически арестованы и изгнаны, поэтому в Раде царит «единодушие», да и за ее пределами тоже. СМИ играют важную роль в цветных революциях, и именно они сейчас в какой-то мере становятся полем для гражданской войны, но не на Украине.
«СМИ все затушены, которые хоть что-то могли делать оппозиционное. Причем душат и тех, кто работает в интернет-пространстве», — высказал политолог.
Кроме того, в украинском обществе наблюдается поверхностная, но все таи поддержка того, что делает Зеленский. Светов отметил, что он был избран главой государства под обещанием мира, однако теперь активно ведет военные действия, и люди это поощряют.
«Что же говорить о диктатуре — это не диктатура. Зеленский — избранный президент, избранная Рада, там министры назначаются, отставляются. Но мы должны помнить, что господин Гитлер тоже был избран канцлером Германии и привел страну, которая содействовала его избранию, к национальной катастрофе. Я думаю, что Зеленский этим путем и пройдет», — поделился мнением Светов.
Эксперт заключил, что Зеленский в любой момент сможет внести внешние признаки диктатуры, если они ему понадобятся. Военное положение продлено в очередной раз, а на это время полномочия президента становятся практически диктаторскими.
Ранее 5-tv.ru писал, почему на Украине считают, что Зеленский встал на путь диктатуры.
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