Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
Минобороны России сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ
Ранее такой же самолет был уничтожен в районе Красноармейска.
В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики (ДНР) был сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, самолет был сбит благодаря точной работе истребительной авиации ВКС России.
Это не первый раз, когда российской авиации приходится сталкиваться с украинским истребителем МиГ-29. В прошлом месяце войска РФ уже сбивали такой самолет в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.
Помимо этого, сообщил Игорь Конашенков, войска РФ за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, направленных сразу на несколько населенных пунктов.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку, так как урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отказался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона.
- 9 февр
- «Лечить это можно»: что ВСУ использовали вместо химоружия
- 9 февр
- Не продвинулись ни на шаг: ВСУ несут большие потери в самой горячей точке ЛНР
- 9 февр
- Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона
- 9 февр
- В СК РФ сообщили, что ВСУ мешают опознать иностранных наемников жуткими методами
- 9 февр
- СК РФ раскрыл подробности набора иностранных наемников в армию Украины
- 9 февр
- Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова
- 9 февр
- В Академии военных наук заявили, что Польша готовится к захвату части Украины
- 9 февр
- Власти Великобритании грубо ответили Киеву на требования об истребителях
- 9 февр
- Новую военную форму участников спецоперации показали на видео
- 9 февр
- В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро
Читайте также
93%
0.69 76.83
0.92
Нашли ошибку?