Украинские националисты с каждым днем все больше и больше теряют свои позиции.

Все дороги рядом с Артемовском находятся под огневым контролем российских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его словам, ВС РФ освободили поселок Красная Гора в ДНР, и с его возвышенностей могут стрелять по дорогам, если на них окажутся украинские националисты.

«Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам. То есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть. Но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — цитирует ТАСС советника главы ДНР.

К слову, ранее американские СМИ сообщали об огромных потерях ВСУ в боях под Артемовском. Как отмечали источники, об этом говорили сами украинские военные. Они жаловались на превосходство российских войск в численности и вооружении.

«Особенно сложно, когда у тебя 50 парней, а у них — 300», — заявил боевик Незалежной в беседе с американскими журналистами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как бойцы ВС РФ плотным огнем оттеснили ВСУ на артемовском направлении.