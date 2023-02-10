Стало известно, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Обращение состоится в Гостином дворе.

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в Гостином дворе 21 февраля. Журналистам об этом сообщил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что список приглашенных будет формироваться уже в скором времени. Среди участников мероприятия будут не только политики, но и другие категории граждан, в числе которых участники спецоперации по защите Донбасса (СВО).

«Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены», — сказал Песков.

В декабре 2022 года президент РФ отмечал, что послание обязательно будет, но оно прозвучит в начале 2023 года. Он также напомнил, что такие ситуации уже бывали — например, в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru писал, какие темы Путин обсуждал с членами Совбеза на оперативном совещании.