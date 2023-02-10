Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, освобождая города от украинских националистов.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Российские военнослужащие освободили от украинских националистов населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Взять контроль над населенным пунктом удалось благодаря наступательным действиям подразделений «Западной» группировки войск.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что ударами армейской авиации, огнем артиллерии на купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Новоселовского в ЛНР и населенных пунктов Гряниковка и Берестовое в Харьковской области.
Всего на данном направлении ликвидировано свыше 70 боевиков ВСУ, а также автомобильная техника, две БМП, американская артиллерия М777 и гаубица Д-30.
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