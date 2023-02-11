Российские войска уничтожили «боевые подарки» Зеленского

На всех направлениях за сутки было уничтожено суммарно 12 гаубиц.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием высокой дальности воздушного, морского и наземного базирования. А также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армии России удалось заблокировать переброску железнодорожного транспорта в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов. На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области.

На всех направлениях за сутки было уничтожено 12 гаубиц: две гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, три гаубицы Д-20, две гаубицы «МСТА-Б» и самоходная гаубица «Krab» польского производства.

Россия одним ударом ослабила оборону Украины и оборвала поставки оружия НАТО

В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В этом направлении потери Украины составили: боевая машина пехоты, четыре бронированные машины, установка РСЗО «Град» и две гаубицы Д-20.

На донецком направлении уничтожены: две боевые машины пехоты, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную гаубицу «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На южнодонецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск, отери противника составили: четыре танка, две БМП, американская артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».

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На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «МСТА-Б» и Д-30. В районе населенного пункта «Новый буг» Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

В районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Ранее 5-tv.ru писал, что потери Киева в ходе военного конфликта за январь составили более 6,5 тысяч военнослужащих.