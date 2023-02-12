Огнем и железом: как российская армия теснит врага у Кременной

Российские бойцы установили огневой контроль над поселком Спорное.

События на Ближнем Востоке вытеснили на этой неделе с первых строк новостей сообщения о ходе специальной военной операции. Хотя некоторые известия весьма и весьма примечательные.

Так в турецком издании Hürseda Haber до землетрясения были опубликованы данные о потерях Украины в людях и в технике. И цифры впечатляющие — 157 000 погибших, 234 000 раненых, 17 000 пленных. Уничтожены тысячи танков и БМП. Ликивидированы сотни граждан стран НАТО, которые в качестве советников, инструкторов, наемников сражались в киевских формированиях.

Газета утверждает, получила сведения от израильской разведки, Моссад. В это можно верить, можно не верить, все-таки Моссад не был замечен в тесной дружбе с турками, но похожая информация поступает и из других источников.

Бывший при Трампе советником главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев по военным каналам сообщает в Вашингтон о потерях в 257 000 человек. Макгрегор не уточняет — это только погибшие, или плюс раненые и пропавшие без вести.

Проговорившуюся в ноябре про 100 000 убитых ВСУшников Урсулу фон дер Ляйен, как мы помним, вырезали из всех официальных видеоматериалов Евросовета. Вопрос не в точных цифрах, вопрос том, что Киев скрывает от своих граждан масштабы.

Три четверти потерь — от огня артиллерии. По соотношению «стволов» российские войска кратно превосходят противника. На отдельных участках такая плотность огня, что обороняющиеся не выдерживают и оставляют целые населенные пункты, например поселок Спорное на севере Донецкой народной республики.

Правда и наши в него пока не заходят. Чтобы избежать самим ненужных потерь от мин и снарядов. Репортаж Дениса Кулаги.

Поселок Спорное — под полным огневым контролем! Это эксклюзивные кадры — впервые с осени прошлого года коптер пролетает над самим населенным пунктом.

Вся территория птицефабрики переоборудована в форпост. Кругом разбитая техника. Некогда элитные коттеджи разрушены до основания. Но главное — в самом поселке ни души. ВСУ предпочитают прятаться в скудной лесополосе, испещренной глубокими траншеями. Но каждый этот лаз давно на прицеле наших минометчиков.

Сейчас линия обороны ВСУ на спорном направлении пролегает вокруг птицефабрики и вот сейчас наши минометы работают по окопам, где засели украинские силовики.

Яркие всплески говорят о детонации снарядов ВСУ. Из укрытия спешно выходит украинский танк, но его давно уже поджидают наши расчеты противотанковых ракетных установок.

Разведка фиксирует — ВСУ пытаются вывести личный состав и раненных с позиций. Так как радиоэлектронных помех нет — к окопу с гранатой отправляется коптер. Под этим плотным навесом спрятался украинский наблюдатель. Точный замер и граната летит к земле.

И свой стальной характер «Призраки Спорного» ежедневно демонстрируют украинской стороне. Солдаты ВСУ не покидают укрытия. Тогда «Призраки» переключаются на другую задачу — не менее важную — уничтожение боекомплекта, который хранится в окопах.

Наш проводник показывает результат работы — продвижение, может и не совсем заметно на стратегической карте — всего-то 70-100 метров на Спорном направлении. Но весьма ощутимо для противоборствующей стороны.

О скорости, с которой покидали ВСУ насиженные места, прежде всего говорит количество оставленного БК. Вот здесь у нас выстрелы от гранатометов. Их очень много. Все они упакованы. Но пока забрать их достаточно сложно, потому что с той стороны все, конечно, находится под прицелом противника.

Пока леса прикрыты плотным огнем наших войск, есть возможность практически безопасно добраться к нашим войскам на Кременном направлении.

Расчеты «Гиацинта» пробивают броню ВСУ на Торском выступе. Там, где еще недавно готовилось контрнаступление со стороны украинских силовиков, теперь фиксируется глухая оборона.

Удары следуют один за другим. С другого фланга, чтобы подавить скопление личного состава противника, выходят танки.

Ударная пара работает вместе, и сразу на два сектора, тем самым прикрывая работу друг друга. Ствольная артиллерия Украины тут же замолкла.

Здесь хорошо чувствуется тот самый перевес сил в технике и артиллерии. Украине чаще приходится отвечать реактивной артиллерией из глубины фронта: вот сейчас слышно, как работают кассетными снарядами. Вот там даже дым поднимается. Кассетными снарядами работает артиллерия ВСУ. Мы находимся на переднем крае. Вот-вот, в лесополосе формируются штурмовые бригады, которые должны пойти в направлении Торского. Тем временем разрывы от снарядов ВСУ все ближе и ближе. Нам приходится покинуть опасный участок. Вот такая атмосфера работы на данном направлении: сопровождают нас снаряды Украины, мы движемся с музыкой. А иначе никак, потому что надо разбавлять атмосферу.