Разведчик рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Российская армия ранее не сталкивалась с подобными боевыми единицами. Сейчас их изучением занимаются саперы.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать новые виды мин на участке в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказал разведчик Западного военного округа.
По словам собеседника, российским военнослужащим еще не приходилось сталкиваться с этим видом оружия на поле боя.
«Обычные лепестки разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали», — сообщил разведчик.
ВСУ разбрасывают мины с помощью кассетных снарядов. Как отметил собеседник агентства, сейчас российские войска ждут детального осмотра новых мин саперами.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские разведчики отбили два опорных пункта нацгвардии Украины.
- 12 февр
- Британское оружие могут начать производить на Украине
- 12 февр
- Огнем и железом: как российская армия теснит врага у Кременной
- 12 февр
- Последняя ниточка: российская армия замыкает кольцо вокруг Артемовска
- 11 февр
- «Подарки» для Leopard и Abrams: российские танкисты получили новые управляемые снаряды
- 11 февр
- Российские разведчики отбили два опорных пункта нацгвардии Украины
- 11 февр
- Экс-советник главы Пентагона заявил о развале фронта на юге Украины
- 11 февр
- Стало известно о тысячах иностранцев, желающих воевать на стороне РФ
- 11 февр
- Армия России нанесла поражение группировкам ВСУ в Угледаре, Павловке и Новоселке
- 11 февр
- Российские войска уничтожили «боевые подарки» Зеленского
- 11 февр
- Глава МИД ФРГ отказалась от своих слов о «войне с Россией»
Читайте также
93%
-0.10 78.05
-0.27
Нашли ошибку?