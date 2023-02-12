Президент Польши Дуда объявил, когда и при каком условии Зеленский проиграет
Президент Польши Дуда: РФ победит на Украине, если Запад срочно не направит оружие
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck
Иностранный лидер призвал Запад не медлить с поставками вооружения Киеву. Прислушаются ли там?
Украина проиграет в вооруженном конфликте с Россией, если западные страны не ускорятся в поставках оружия для украинской армии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на сайте администрации главы государства.
«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие дни, Путин может победить», — заявил Дуда.
По его мнению, российские войска могут не остановиться после выполнения целей спецоперации и «пойти дальше». Также Анджей Дуда отметил, что уверен «в ответственности тех в Вашингтоне, кто принимает решения». По словам польского президента, США оказывают Украине «самую большую помощь в этом конфликте».
Известно, что Польша ранее поставила Украине более 300 танков. Сейчас решается вопрос поставки истребителей F-16. По словам польского президента, в стране дефицит летательных аппаратов, поэтому могут быть проблемы с отправкой их Киеву.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Польши Дуда предрек окончание конфликта на Украине.
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