В российском МИД диалог с президентом Незалежной назвали невозможным.

Украинский конфликт рано или поздно закончится переговорами, однако сейчас для этого нет условий. Такое мнение в беседе с изданием TVP в рамках Всемирного экономического форума в Давосе выразил польский президент Анджей Дуда.

Политик согласен с мнением генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что происходящее в Незалежной завершится дипломатическим диалогом.

«Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются конфликты. И этот, такой важный для всего мира, тоже так закончится», — пояснил польский лидер.

Он добавил, что сложно говорить, какими будут условия для обсуждения текущей ситуации. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским не может быть и речи.

По сообщениям СМИ, пресс-секретарь главы Самостийной Сергей Никифоров говорил, что украинская сторона готова говорить с Россией. Однако эти переговоры должны строиться на определенных принципах, включая денежные выплаты.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что, судя по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов, начатую в конце февраля 2022 года. Конечная цель российских военных — ликвидация радикалов, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы уничтожили скопление украинской техники в Донецкой народной республике.