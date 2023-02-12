Украинские боевики вновь атаковали города и села Херсонской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 73

Вооруженные формирования Украины нанесли удары по 11 населенным пунктам

Украинские боевики вновь атаковали города и села Херсонской области

Фото: Бондаренко Владимир / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Украинские силовики выпустили всего 96 снарядов. На местах работают экстренные службы.

За последний день Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по городам и селам Херсонской области 95 снарядов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из экстренных служб.

По словам информатора, украинская группировка нанесла удары по 11 населенным пунктам региона. В дневное время суток они выпустили по Новой Каховке 18 снарядов, по Крыкам 12, по Корсунке семь, по Пролетарке четыре, а по Подлесному три. Еще по восемь снарядов были выпущены по населенным пунктам Сагам и Казачьим Лагерям.

Ночью преступники обстреляли Новую Каховку, Горностаевку, Каиры и Алешки. По ним выпустили всего 35 снарядов.

Точное количество погибших выясняется, на поврежденных участках работают экстренные службы и оказывается помощь раненым.

Российские войска уничтожили «боевые подарки» Зеленского

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также освобождение мирных жителей ЛДНР от издевательств действующей власти. Также Владимир Путин отметил, что еще одна задача военных действий — безопасность России.

В сентябре свободные от геноцида республики Донбасса, а также Херсонский и Запорожский регионы по результатам референдумов вошли в состав России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ в Херсонской области.

Тема:
Спецоперация
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