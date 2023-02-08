Российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ в Херсонской области
Точная стрельба российских военных привела к успешному поражению неприятеля.
Фото: © РИА Новости
На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет ВСУ. Сражение произошло в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
Также в МО РФ сообщили о поражении боевиков ВСУ по остальным направлениям.
На купянском направлении было уничтожено более 35 украинских военных, свыше 130 боевиков ВСУ на краснолиманском, более 140 — на донецком и около 75 — на южнодонецком.
Также в Минобороны сообщили о массированном уничтожении техники неприятеля на всех направлениях: в списке оказались и пикапы, и гаубицы, и несколько танков.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российские минометчики «выкуривают» ВСУ из убежищ.
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