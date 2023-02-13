Получи, фашист, гранату: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России публикует кадры отражения атаки украинских боевиков, стрельбы из минометов «Василек» и противотанковых ракетных комплексов «Метис».
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили украинских диверсантов. Координаты места их возможной высадки передали на командный пункт батальона. Бойцы огнем из стрелкового оружия уничтожили приближающуюся к берегу Днепра группу.
Кроме того, в целях недопущения подхода к урезу воды подразделений противника, российские воины периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия.
Военнослужащие мотострелкового соединения группировки «Отважные» продолжают уничтожать укрепления, технику и живую силу украинских войск из буксируемых минометов 2Б9 «Василек». Этот тип оружия стреляет темповым огнем по четыре мины. Один такой миномет способен уничтожить противника на участке местности до 600 метров. Минометчики используют тактику «кочующее орудие», согласно которой огневая позиция после стрельбы постоянно меняется. Для ускоренной смены позиций миномет вмонтирован на гусеничную базу многофункционального тягача МТЛБ.
На полигоне «Сосновый Бор» с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, в рамках курса интенсивной боевой подготовки, состоялась боевая стрельба из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Метис».
По условиям выполнения упражнения личному составу необходимо было вести огонь из ПТРК по наблюдаемым неподвижным целям, имитирующим бронированную технику вероятного противника.
Занятия на полигоне проводятся под руководством офицеров — инструкторов, имеющих боевой опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции.
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