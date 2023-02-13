Российский снайпер ликвидировал на Украине двоих наемников одним выстрелом — видео
Российский снайпер ликвидировал на Украине двоих наемников одним выстрелом
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Наемников удалось засечь благодаря радиоперехвату.
Снайпер из числа российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, одним выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, прибывших на Украину, чтобы воевать на стороне украинских националистов.
В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» обнародована запись, на которой зафиксирован этот уникальный случай мастерства нашего снайпера.
Отмечается, что наемников удалось засечь благодаря радиоперехвату.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики вновь атаковали города и села Херсонской области.
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