Как в черную дыру: у Запада кончается оружие для снабжения Украины
Politico: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS, чтобы передать их Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru
США заявили Украине, что не отправят Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, так как Вашингтон сам нуждается в них.
Вашингтон не будет поставлять Киеву ракеты с увеличенной дальностью действия до трехсот километров. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники. В качестве причины называется истощение арсеналов и подрыв боеготовности самих Соединенных Штатов.
Журналисты добавляют, что Западу становится все сложнее удовлетворять запросы Украины. Потому что ВСУ расходуют тысячи патронов и боеприпасов в день, и западное производство просто не поспевает их восполнять.
Речь об этом пойдет и на встрече министров обороны стран НАТО в среду.
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