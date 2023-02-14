Как в черную дыру: у Запада кончается оружие для снабжения Украины

США заявили Украине, что не отправят Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, так как Вашингтон сам нуждается в них.

Вашингтон не будет поставлять Киеву ракеты с увеличенной дальностью действия до трехсот километров. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники. В качестве причины называется истощение арсеналов и подрыв боеготовности самих Соединенных Штатов.

Журналисты добавляют, что Западу становится все сложнее удовлетворять запросы Украины. Потому что ВСУ расходуют тысячи патронов и боеприпасов в день, и западное производство просто не поспевает их восполнять.

Речь об этом пойдет и на встрече министров обороны стран НАТО в среду.