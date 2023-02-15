Политика западных стран непонятна. Говоря о том, что их возможности небезграничны, они продолжают поддержку кровавого киевского режима.

Боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется пользоваться меньшим количеством оружия в боях, поскольку арсеналы западных стран истощены. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на главу Минобороны США Ллойда Остина.

«США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя», — заявил он.

До этого в Брюсселе обсуждалась защита неба Украины с использованием авиационной платформы, тренировка украинских неонацистов, техобслуживание техники и многое другое. По результатам переговоров руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус заявлял, что поставки немецких истребителей Украине сейчас не обсуждаются.

При этом его американский коллега отметил, что страны Североатлантического альянса должны помогать украинской стороне не только новыми образцами оружия, но и интегрированной военной помощью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Белый дом отказался поставлять дальнобойные ракеты Киеву.