На Камчатке объявлена опасность схода лавин и штормовое предупреждение

На Камчатке из-за метеоусловий задерживаются самолеты. Участки дорог перекрыты, выезжать на них опасно, может снести штормовым ветром, порывы которого достигают 48 метров в секунду.

В Петропавловске-Камчатском многочисленные аварии. Не прекращается метель. Занятия в школах отменили. В горах Камчатки объявлена опасность схода лавин, и так будет еще несколько дней.