На Камчатке объявлена опасность схода лавин и штормовое предупреждение

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Зима не планирует покидать российские регионы, несмотря на то, что совсем скоро март.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Arkhipov; 5-tv.ru

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Погода

На Камчатке из-за метеоусловий задерживаются самолеты. Участки дорог перекрыты, выезжать на них опасно, может снести штормовым ветром, порывы которого достигают 48 метров в секунду.

В Петропавловске-Камчатском многочисленные аварии. Не прекращается метель. Занятия в школах отменили. В горах Камчатки объявлена опасность схода лавин, и так будет еще несколько дней.

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