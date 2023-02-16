Офицер Пентагона в отставке предрекла разрыв Европы на части

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 154

Офицер Пентагона Коффлер: конфликт на Украине может разорвать Европу

Офицер Пентагона в отставке предрекла разрыв Европы на части

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Тема:
Спецоперация

Бывшая разведчица публично разнесла руководство США за поставки оружия Незалежной.

Европу в ближайшее время может разорвать на части и все из-за украинского конфликта. Такие перспективы ЕС накануне предрекла офицер военной разведки США Ребекка Коффлер.

По ее мнению, ситуация в Незалежной уже напоминает очередной Афганистан, потому самое время задуматься, а что дальше — есть ли вообще конечная цель у происходящего?

«У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», — сказала Коффлер в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, она обрушилась с критикой на американское руководство за поставки оружия Киеву. На эти цели страна тратит миллиарды долларов, а перспектив никаких. Это говорит о том, считает офицер, что ни Пентагон, ни Байден не умеют строить планы, и кризис на Украине обнажил эти слабые места руководства США.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские бойцы отправили на дно катер с украинскими диверсантами.

Тема:
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