Журналист Джо Дуган представил новые доказательства подрыва ниток «Северных потоков»

История с подрывом «Северных потоков» обрастает новыми подробностями. Сегодня американский журналист Джон Дуган заявил, что получил анонимное письмо от участника учений Baltops-22, в ходе которых у газопроводов и могла быть заложена взрывчатка.

В послании говорится, что 15 июня вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой было профессиональное оборудование для глубоководных погружений, которое обычные военные не используют. После беседы с вице-адмиралом они поднялись с какими-то ящиками на резиновой лодке в море и погрузились под воду более, чем на шесть часов. Вернулись они уже без ящиков, а затем всех этих людей забрал вертолет.

Джон Дуган — бывший полицейский из США, который, по утверждению ФБР, взломал и разместил в открытом доступе информацию о 12-ти тысячах агентов. В апреле 2016 года он улетел в Москву, получил убежище в России.